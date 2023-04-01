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Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

01.04.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Selvi Boylum Al Yazmalım’ın oyuncuları arasında yer alan Samet’in son hali merak konusu oldu. Başrollerinde Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin gibi usta isimlerin yer aldığı filmde Asya’nın oğlunu canlandıran ve şimdilerde ünlü bir isim olan Samet’i görenler çok şaşırdı.

Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden olan Selvi Boylum Al Yazmalım’ın oyuncuları arasında yer alan Samet’in kim olduğunu duyanların ağızları açık kaldı. Filmde Türkan Şoray’ın canlandırdığı Asya ve Kadir İnanır’ın hayat verdiği İlyas’ın oğlu olan Samet ünlü bir oyuncu çıktı.

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i ünlü oyuncu Elif İnci.

selvi-boylum-alyazmalım-sameti-bakın-kim-çıktı

Şimdilerde 49 yaşında olan Elif İnci Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, Kemal İnci’nin ise yeğenidir.

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Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan ünlü ismin rol aldığı yapımlar arasında Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, ve Dudaktan Kalbe de bulunuyor.

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İnci, 1994 yılında Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filminde hayat verdiği Raziye rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

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