YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti

Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti

17.08.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selzede küçük çocuğun "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada ilgi çekti

İSTANBUL (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden etkilenen küçük bir çocuğun, kendilerine yapılan yardım sırasında, annesinin yardımı kimin yaptığına yönelik sorusu üzerine kullandığı "Anne Trabzonspor" ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

Ataşehir Trabzonsporlular Derneği, Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketlerinde zarar gören vatandaşlara erzak ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

Dernek üyeleri, topladıkları erzak ve temizlik malzemelerini zor şartlar altında selden en fazla zarar gören yerlerin başında gelen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine götürdü. Dernek üyeleri, burada yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine bizzat teslim etti.

Derneğin bölgedeki malzeme yardımı esnasında küçük bir çocuğun "Nereden geldiniz?" sorusu üzerine dernek üyeleri "Trabzonsporlular derneğiyiz" ifadesini kullandı. Çocuk, çevredeki enkazı temizleyen annesine "Anne Trabzonspor" cevabını verirken, bu diyaloglar sosyal medyada ilgi çekti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu duruma duyarsız kalmadı ve afet bölgesine hediye paketi gönderilmesi talimatı verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdikİstanbul için korkutan deprem uyarısı: Son çeyreğe girdik
PARTNERKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdiKimse gerçek olduğuna inanmadı! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölüKuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 2 ölü
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:09
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:08
Yatsı
21:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

MHP 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya disiplin kuruluna sevk edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Altay, 18 sezon sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'u ağırladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.