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Selzedeler evlerine kavuşuyor: Çalışmalarda sona gelindi

14.11.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle en büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımında sona gelindi.

Selzedeler evlerine kavuşuyor: Çalışmalarda sona gelindi

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sebebiyle en büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, selzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen konutların yapımında sona gelindi. Çalışmaların tamamlandığı etaplarda konutlar hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda ev ve iş yeri zarar görmüştü. Sel felaketinin etkilerinin en çok hissedildiği Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Adeta şantiyeye dönen ilçede selzedeler için TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda da sona gelindi. İlçe merkezinde inşa edilen 649 konutta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. 5 etaptan 1’inde inşa edilen konutlarda bu ay sonu itibari ile geçici kabul yapılacak. Yapılacak kura çekiminin ardından vatandaşlar, evlerine yerleşebilecek. 2 etapta ise çalışmaların Aralık ayında tamamlanmasının ardından, evler hak sahiplerine teslim edilecek. Öte yandan, Bozkurt ilçesine bağlı İlişi köyünde 38 konut, selden zarar gören köylerde ise yaklaşık 40 köy evi yapılıyor.

“KISA SÜREDE VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNE, DOĞALGAZINA KAVUŞACAK”

Yürütülen inşaat çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, “İlçemizde 5 farklı etapta TOKİ konutları yapıldı. Şu anda bitme aşamasında olan evlerimiz var. Bu ay içerisinde bazı konutlarımızın geçici kabulü yapılacak. Toplam 649 konut ilçe merkezimizde, 38 Bozkurt’un ilişi köyünde, 40’a yakın da AFAD ve TOKİ iş birliğinde köylerde afete maruz kalan vatandaşlarımız için yapılan köy evlerimizin yapımı devam ediyor.

Kısa sürede vatandaşlarımız evlerine, doğalgazına kavuşacak. Bunun planını yapıyoruz. Konutlarımızın yapımı etap şeklinde devam ediyor. Bir etabımızda bu ay içerisinde geçici kabul yapılacak. Aralık ayında da diğer iki etabın teslimi yapılacak. Biz kuraları çekeceğiz, vatandaşlarımız evlerine girmeye başlayacak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
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