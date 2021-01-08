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Sema Karaoğlu, Emekliler Derneği’ne üye oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 12:30 | Son Güncelleme

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, Tüm Emek-Der Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ı ziyaret etti.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, Tüm Emek-Der Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan’ı ziyaret etti. Karaoğlu, ziyaretinde Tüm Emek-Der’e üye oldu.
Ziyarette Tüm Emek-Der Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, göreve geldikleri günden bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verdi. Arslan, ’’Emekliler ülkenin temel taşıdır. Bugüne kadar üyelerimizin çıkarlarını korumak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onlara her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle de pandemi sürecinden dolayı yaşamış oldukları bir takım sıkıntıları çözerek onların yanında olduğumuzu göstermeye gayret ediyoruz’’ dedi.
Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu ise ’’Ülkemizde emeklilerin ne şartlar altında yaşamaya çalıştığını ve çektikleri sıkıntıları biliyoruz. Elimizden geldiği kadar bu sorun ve sıkıntılarında emeklilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her fırsatta bu sorun ve sıkıntıları dile getiriyoruz. Emeklilerin her zaman yanlarında oldukları için ve ayrıca misafirperverliklerinden dolayı da Tüm Emek-Der Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan Başkan’a ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

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