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Semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Konya'da Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Semazenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve postnişin Fahri Özçakıl ile semazenler, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, yaşam kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir" başlıklı karesine oy verdi.

Semazenler, sporda Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller", haberde ise Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" fotoğrafını seçti.

Özçakıl, fotoğrafları çekenleri tebrik ederek, "Seçim yapmakta bir hayli zorlandık. Çok özel kareler yakalanmış ve bunları yorumlarken bile zorlandık. O kadar güzel fotoğraflar var ki, hikayeler çok önemli şeyler ifade ediyor. Bu çalışmaları yapan tüm arkadaşlarımıza 748. Vuslat Yıl Dönümü etkinliklerinden, sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz." diye konuştu.

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