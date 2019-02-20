YEMEK

Sembusek Tarifi

Mynet Yemek Mynet Yemek
TARİFLER HABERLERİ  | 20.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Çay ve ayranın yanında mis gibi gidecek, yumuşacık hamuru ve kıymalı enfes içiyle sizi lezzetle buluşturacak enfes bir tarifimiz var.

Sembusek Tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

3,5 su bardağı un
1 paket instant maya
1,5 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz

İçi İçin;

2 yemek kaşığı sıvıyağ
250 gram yağsız dana kıyma
1 adet soğan (Küp küp doğranmış)
2 adet sivri biber (doğanmış)
Çeyrek demet maydanoz
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber

Üzerine sürmek için;

Tereyağı

Yapılışı:

Bir kasede un ve mayayı karıştırın.
Su ve tuz eklenerek hamuru yoğurun.
Üzerini streçle kapatarak 30 dakika mayalandırın.
Bir tavaya sıvıyağı ekleyin ve kıymayı kavurun.
Soğanı ve salçayı da ekleyerek 3-4 dakika daha kavurun.
Diğer malzemeleri ekledikten sonra 3-4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.
Tezgaha hafifçe un serpin. Hamuru tezgaha alarak 10 eşit parçaya bölün ve her parçayı beze haline getirin.
Bezelerin üzerine hafifçe un serperek tatlı tabağı boyutunda ince açın.
2 yemek kaşığı iç harcından ekleyerek elinizle harcı hamura yapıştırın ve kenarlarını birleştirin ve bir tabak veya hamur bıçağı yardımıyla keserek yapıştırın.
Yağsız ve kızgın teflon tavada arkalı önlü pişirin.
Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun


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