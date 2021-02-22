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Şemdinli usulü kayağa büyük ilgi

22.02.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerde kayak yapan gençlerin eğlencesine ilçede görev yapan öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.İlçeye 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan vatandaşların dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla kayak yapmaları, bölge halkının en büyük eğlencesi haline geldi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerde kayak yapan gençlerin eğlencesine ilçede görev yapan öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti.
İlçeye 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan vatandaşların dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla kayak yapmaları, bölge halkının en büyük eğlencesi haline geldi. "Liyan" adını verdikleri takımlarla her gün kayak yapan gençlerin bu etkinliği, çevre köy ve mezralarda yaşayanlardan da ilgi görmeye başladı.
Şemdinli İmam Hatip Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, Kayalar köyüne gelerek köylülerle beraber dişbudak ağacından yapılan kayak takımlarını ayaklarına takarak kaymaya çalıştı. Öğretmenler ve öğrenciler, Türk bayrağını açarak kayak yapmanın keyfini yaşadı.

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