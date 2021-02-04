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Şemdinli’de karla mücadele çalışması

04.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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Şemdinli’de karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor.
Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe özel idaresi ekibi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürerek kapanan köy yollarını birer birer ulaşıma açıyor.
Ekipler ilçeye bağlı Alan köyünde kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Alan Köyü Muhtarı Kadir Akbaş, ekiplerin yoğun bir çalışması olduğunu belirterek, “Kaymakamımıza ve özel idare ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi.

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