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Şemdinli'de kuaför adayları köydeki engelli, yaşlı ve çocukları tıraş etti

22.03.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kuaförlük eğitimi alan öğrenciler, Uğuraçan köyünde yaşlı, engelli ve çocukları ücretsiz tıraş etti.

Kuaförlük bölümü öğrencileri, "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya geldikleri engelli, yaşlı, çocukların saç ve sakallarını kesti, bakımlarını yaptı.

Öğretmen Geylani Atmaca, gazetecilere, mesleki eğitim programı dahilinde işletmelerde eğitim gören öğrencilerle söz konusu projeyi başlattıklarını söyledi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Uğuraçan köyünü ziyaret ettiklerini belirten Atmaca, "Burada amcalarımızı ve çocukları tıraş ediyoruz. Özellikle uzak köyleri tercih ediyoruz. İlçe merkezine sürekli gelemedikleri oradaki insanların kişisel bakımlarını yapıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Arif Tekin, "Hocalarımız bizim için buraya kadar gelmişler. Bizi tıraş ettiler, kişisel bakımlarımızı yaptılar. Emeği olan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

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