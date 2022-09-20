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Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler?

20.09.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümüyle seyirci karşısında yerini aldı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile beklenti oluşturan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekim mekanları merak konusu oldu. Dizide, Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği Cezayir Türk'ün hikayesi işleniyor. Peki Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? İşte detaylar...

Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kimler?

20 Eylül akşam saatlerinde ilk bölümüyle seyircilerle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine ait ülkeden ve yurt dışından birçok kare paylaşıldı. Oktay Kaynarca'nın başrolde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin çekimi için birçok mekan kullanıldı. Peki Semerkand nerede? Ben Bu Cihana Sığmazam nerede çekiliyor? İşte detaylar...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Binbir Gece Masallarının başkentinde çekildi. İstanbul'da gerçekleştirilen çekimlerin ardından dizi ekibi, İpek Yolu'nun başkenti ve aynı zamanda dünya tarihinde 16 devlete başkentlik yapmış olan Semerkand ve Buhara'ya gitti. Ekip, Özbekistan çekimlerinden sonra İstanbul'a döndü. Çekimler Beşiktaş, Galata gibi yerlerde gerçekleştiriliyor.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI KİMLER?

Oktay Kaynarca-Cezayir Türk
Ebru Özkan Saban-Leyla Türk
Pelin Akil-Firuze Türk
Ali Seçkiner Alıcı-Kurban Baba
Işıl Yücesoy-Gülendam Türk
Hakan Karahan-Dumrul Bey
Ragıp Savaş-Atakan
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu-Elmas
Kerem Kupacı-Ethem Marna
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)
Aylar Melayeva (Sevim)
Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim)
Işıl Yücesoy (Gülendam)


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Oktay Kaynarca Ben Bu Cihana Sığmazam
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