Semicenk konserinde sinirler gerildi! İstediği şarkıyı söylemeyince küfür etti, olanlar oldu: "Adam mecbur mu?"

Semicenk sahne adıyla bilinen Cenk Baş, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Genç kesim tarafından şarkıları oldukça sevilen sanatçı, bir hayranına 'Yaşından başından utan' diyerek yaptığı sert çıkışla gündem oldu.

TV8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye müzik yarışmasına katılarak adını duyuran Semicenk, yarışma sonrasında sahnelere hızlı bir geçiş yaptı.

"YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN"

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün verdiği bir konserde yaşadıklarıyla gündem oldu. Popbizde'de yer alan görüntüye göre, bir hayranının istek şarkıda bulunması fakat Semicenk'in o şarkıyı okumaması üzerine izleyici sanatçıya küfür etti.

Kendisine küfür eden izleyiciye karşı Semicenk'in tepkisi sert oldu. Sanatçı kendisine küfür eden hayranına 'Yaşından başından utan. Küfür etme. Ayıp. Ya söylemek zorunda mıyım?' diyerek sert çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülere Semicenk'i destekleyen birçok yorum geldi.

Görüntüleri izleyenler ' Adam mecbur mu?', 'Düzgünce uyarmış', 'Para verdiniz diye sanatçı sizin köleniz değil' gibi yorumlar geldi.

Sesi Müslüm Gürses'e benzetilen Semicenk Funda Arar, Ziynet Sali, Reynmen, Doğu Swag ve Mustafa Ceceli gibi isimlerle yaptığı düetlerle de oldukça beğeni toplamıştı.

