Semih Kılıçsoy krizinde Türk futbolunu sarsan iddia! Sinan Engin canlı yayında açıkladı

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un milli takımdan gönderilmesi özellikle Beşiktaş kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili konuşmuş ve tansiyonu iyiden iyiye yükseltmişti.

"DUYDUĞUMUZDA ŞOKE OLDUK"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, “Biz haberi duyduğumuzda şoke olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için." demişti.

SEMİH KILIÇSOY KRİZİNDE MENAJER ETKİSİ İDDİASI

Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kampından Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin arkasında menajerlerin olduğunu iddia edilmişti. Haberin detaylarında Adana Demirspor'un yeni başkanı Metin Korkmaz'ın menajerlik şirketinin Semih Kılıçsoy'un menajerliğini almak istediği belirtilmişti. Semih Kılıçsoy'un bu teklifi reddetmesi üzerine genç oyuncuya ceza olarak Milli Takım kapılarının kapatıldığı yazılmıştı.

SİNAN ENGİN İDDİALARI DOĞRULADI

Semih Kılıçsoy konusunda açıklamalarda bulunan Sinan Engin, “Montella bir daha yaparsan anlatırım şahitli anlatırım! Bu menajerlerle menajerlik işlerine alet olma! Kimleri de niye çağırıyorsun neden çağırıyorsun... girmeyeceğim fazla ama sen biliyorsun.” dedi.





