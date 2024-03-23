Semih Kılıçsoy krizinde yeni iddia! Milli takımdan çıkartılmasında menajer parmağı mı var?

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un milli takımdan gönderilmesi özellikle Beşiktaş kanadından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy’la ilgili konuşmuş ve tansiyonu iyiden iyiye yükseltmişti.

"DUYDUĞUMUZDA ŞOKE OLDUK"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, “Biz haberi duyduğumuzda şoke olduk. Montella’nın açıklamalarıyla daha da şok olduk. Bizi en çok üzen şu; oyuncumuz bizi arıyor ağlamaklı “Hocam 3 gündür buradayım hiçbir teknik taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız” diyor. Ne kadar acı bir şey yönetici için." demişti.

SEMİH KILIÇSOY KRİZİNDE MENAJER ETKİSİ İDDİASI

Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kampından Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin arkasında menajerlerin olduğunu iddia edildi. Haberin detaylarında Adana Demirspor'un yeni başkanı Metin Korkmaz'ın menajerlik şirketinin Semih Kılıçsoy'un menajerliğini almak istediği belirtildi. Semih Kılıçsoy'un bu teklifi reddetmesi üzerine yaşanan olaylar iddiaların çıkmasına sebebiyet verdi.





