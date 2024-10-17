Semih Kılıçsoy'un forma süresi neden azaldı? Arka planını Uğur Karakullukçu açıkladı!

Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Ancak sezon başında Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte, genç futbolcunun sahada geçirdiği süreler giderek azalmaya başladı. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, Kılıçsoy'un forma giymemesinin arkasındaki sebepleri anlattı.

''KİLO PROBLEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR''

Yorumculuk yaptığı Youtube programında konuşan Uğur Karakullukçu "Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un kilo problemi olduğunu düşünüyor. Son açıklamasında 'Semih neden oynamadığını biliyor' dediği bu konuymuş." dedi.

''SEMİH HALEN İSTENİLEN KİLODA DEĞİL''

Sözlerine devam eden Karakullukçu, "Giovanni van Bronckhorst disiplinli biri. Hoca, Semih Kılıçsoy'un yanına gidiyor ve şu kiloda olman lazım. Şu seviyede olman lazım diye uyarıyor. Semih ise halen o kiloda değil. Niye oynamadığını biliyor dediği o. Fazla kilosu olduğunu düşündüğü oyuncusuyla da o ilişkiyi kurabilsin. Semih Milli Takım potansiyeli olan ve kadroya davet edilen bir isim." sözlerini sarf etti.

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 10 maçta 425 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında 3 asist yapma başarısı gösterirken gol atma başarısı ise gösteremedi.