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Semih Kılıçsoy'un forma süresi neden azaldı? Arka planını Uğur Karakullukçu açıkladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.10.2024 15:17
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Beşiktaş'ta geçen sezon sergilediği etkileyici performans sayesinde A Milli Takım'a kadar yükselen Semih Kılıçsoy'un bu yıl forma şansının bir anda neden bu kadar azaldığı merak ediliyordu. Son olarak Gaziantep FK deplasmanında oyuna bile girmeyen genç futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Semih Kılıçsoy'un forma süresi neden azaldı? Arka planını Uğur Karakullukçu açıkladı!
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla kısa sürede taraftarların gönlünde taht kurmayı başarmıştı. Ancak sezon başında Giovanni van Bronckhorst'un takımın başına geçmesiyle birlikte, genç futbolcunun sahada geçirdiği süreler giderek azalmaya başladı. Ünlü yorumcu Uğur Karakullukçu, Kılıçsoy'un forma giymemesinin arkasındaki sebepleri anlattı.

''KİLO PROBLEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR''

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Yorumculuk yaptığı Youtube programında konuşan Uğur Karakullukçu "Giovanni van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy'un kilo problemi olduğunu düşünüyor. Son açıklamasında 'Semih neden oynamadığını biliyor' dediği bu konuymuş." dedi.

''SEMİH HALEN İSTENİLEN KİLODA DEĞİL''

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Sözlerine devam eden Karakullukçu, "Giovanni van Bronckhorst disiplinli biri. Hoca, Semih Kılıçsoy'un yanına gidiyor ve şu kiloda olman lazım. Şu seviyede olman lazım diye uyarıyor. Semih ise halen o kiloda değil. Niye oynamadığını biliyor dediği o. Fazla kilosu olduğunu düşündüğü oyuncusuyla da o ilişkiyi kurabilsin. Semih Milli Takım potansiyeli olan ve kadroya davet edilen bir isim." sözlerini sarf etti.

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

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19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 10 maçta 425 dakika sahada kaldı ve bu süre zarfında 3 asist yapma başarısı gösterirken gol atma başarısı ise gösteremedi.

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Anahtar Kelimeler:
Semih Kılıçsoy beşiktaş
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