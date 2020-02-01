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Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu'na: Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.02.2020 23:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 2-1 kaybedilen Trabzonspor maçı sonrası, "Ahmet Ağaoğlu, 'Hakemi de yenmek gerekir' demiş. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi" dedi. Özsoy son olarak şampiyon olacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.

Semih Özsoy'dan Ahmet Ağaoğlu'na: Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Semih Özsoy "Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Uzun yıllardır deplasmanda görmediğimiz istatistikler var ama kazanamadık. Bu şekilde kaybetmek bizi üzdü ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz" dedi.

"BURADA ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ ŞEYLER VARDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un karşılaşma öncesi tepki görmesiyle ilgili konuşan Semih Özsoy "Ali Bey'in mesajı açık. Stada girişteki tatsızlıklar üzücüydü. İstanbul Emniyeti'ne teşekkür ediyorum, onları mumla arar olduk. Burada ufacık şeyler halledilemedi. Önceden hazırlanmış şeyler vardı" diye konuştu.

AHMET AĞAOĞLU'NA YANIT

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na yanıt veren Semih Özsoy "Ahmet Ağaoğlu, 'Hakemi de yenmek gerekir' demiş. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. İkinci golde auta çıkan topa korner verildi. Max Kruse'nin faulü yok, o pozisyon gol oldu verilmedi. Emre'nin ayağını gördük. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi. İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER YAPTIRILMAYACAĞINI BİLİYORDUK, BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Semih Özsoy ayrıca "Biz şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilamı oldu ama biz şampiyon olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

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Semih Özsoy ahmet ağaoğlu Trabzonspor Fenerbahçe

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