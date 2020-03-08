Semih Özsoy'dan flaş teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, yeni teknik direktör arayışlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"FAYDALI OLACAK İSİMLE ANLAŞACAĞIZ"

Semih Özsoy yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda çok seçiciyiz. Bu konunun ne kadar ciddi oluğunu biliyoruz. Uzun vadeli bir hocayla anlaşma çabası içerisindeyiz. Fenerbahçe'ye en faydalı olacak isimle anlaşacağız. Yerli veya yabancı teknik adam diye bir ayrımımız yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye'nin gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması bizim en önemli kriterimiz. Türkiye'de başka bir futbol oynanıyor. Buna da vakıf bir isim olması kriterimizdir." dedi.

"ABDULLAH AVCI AKLIMIZDA YOK"

Basında adı geçen ve Fenerbahçe Kulübünün kendisiyle hiçbir görüşme yapılmadığını duyurduğu teknik direktör Abdullah Avcı hakkında Semih Özsoy, "Abdullah Avcı'yla hiç görüşmedik. Aklımızda olan bir isim değil." açıklamasını yaptı.

KONYASPOR MAÇINA KİM ÇIKACAK?

İttifak Holding Konyaspor maçında da takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin bulunacağını aktaran Özsoy, "Aynı zamanda camiamızın tecrübeli ismi Volkan Demirel kendisine destek veriyor. Bunun yanı sıra daha önce olduğu gibi takım kaptanımız Emre Belözoğlu da sorumluluk alıyor. Bu maçta yine Zeki hoca idaresinde takımımız sahada olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

