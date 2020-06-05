Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e flaş cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalara, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy yanıt verdi.
Semih Özsoy, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz." dedi.
Özsoy, "Kulübümüze hem mail, hem fax, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır." ifadelerini kullandı.
Özsoy, "Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır." sözlerini kullandı.
Nihat Özdemir, FETÖ illetinin neresindedir?
Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!
Dünya basını, Beşiktaş’ı konuştu
Skandal gerçek ortaya çıktı! Kalp krizi...
Benfica otobüsüne taşlı saldırı
Beşiktaş günün ilk antrenmanını yaptı
Fatih Terim'e Arda Turan ricası
Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
Abdülkadir futbol topuyla dans etti
Timo Werner'in yeni takımı belli oldu
Efsane golcü geri dönüyor!
Eski Playboy yıldızı kulüp satın aldı!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Şampiyonlar Ligi sözleri
Survivor Aycan için bomba iddia!
İşte Malcolm Delaney'in yeni takımı
Roma’dan büyük destek
Okuyucu Yorumları 0 yorum