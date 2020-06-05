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Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e flaş cevap!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.06.2020 17:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Nihat Özdemir'in açıklamalarına cevap verdi.

Semih Özsoy'dan Nihat Özdemir'e flaş cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in dün akşam saatlerinde yapmış olduğu açıklamalara, Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy yanıt verdi.

"NEYE HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN..."

Semih Özsoy, "Talihsiz bir açıklama diyemiyoruz, talihsiz olması için bilmeyerek olması lazım. Neye hizmet ettiği belli olmayan, çok kesimleri üzen, kahreden bir açıklama oldu. Açıklamayı şaşkınlıkla ve üzüntüyle seyrettik. Fenerbahçelilerin beni eleştirmesi, işimi doğru yapıyorum anlamına geliyormuş, bu da malumun ilanı oldu. Meğer kimlere neler anlatıyormuşuz." dedi.

"BUNU BİLİNÇLİ OLARAK YAPIYOR"

Özsoy, "Kulübümüze hem mail, hem fax, hem de telefon yağmuruna tuttu taraftarımız ve kongre üyelerimiz. Ucunun nereye kadar gittiğini görmek istiyoruz. Nihat bey bunu eminim ki bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmesi de bunun kararlı yapılmasındandır." ifadelerini kullandı.

"FETÖ İLLETİNİN NERESİNDE?"

Özsoy, "Hiç mi yüreği sızlamadı bu açıklamaları yaparken. Onurlu bir şekilde gereğini yapması gerekiyor. Ofsayt, gol mücadelemizdeki söylediklerimizden farklı bir şey bu. FETÖ'yü lanetlemeli ve kendisi FETÖ illetinin neresinde, bunu anlatmalıdır. Daha önceki dava arkadaşları için, Türkiye için bunu açıklamalı. Neredeyse 24 saat geçmiş, hiçbir açıklama yapmamış olması da bunun açıklamasıdır. Metris'in kapısında mücadele eden insanların emeğine saygısızlıktır." sözlerini kullandı.


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