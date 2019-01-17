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Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a iyi haber

FUTBOL HABERLERİ  | 17.01.2019 10:13 | Son Güncelleme

Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.

Semih Şentürk’ten Eskişehirspor’a iyi haber

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi.

Kulüpten Semih’e teşekkür

Eskişehirspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor’umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Eskişehirspor semih şentürk nöbetçi golcü

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