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Semih Şentürk'ten şoke eden Jose Mourinho iddiası! İçeriden gelen bilgiyi açıkladı: ''Taktik idmanını yaptırmıyormuş''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 21:07
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın eski efsane futbolcularından, şimdilerde spor yorumculuğu yapan Semih Şentürk, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Semih Şentürk'ten şoke eden Jose Mourinho iddiası! İçeriden gelen bilgiyi açıkladı: ''Taktik idmanını yaptırmıyormuş''

Geçen sezon Fenerbahçe U19 takımını çalıştıran sarı - lacivertlilerin efsane isimlerinden Semih Şentürk, teknik patron Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İşte Semih Şentürk'ün sözleri;

''ORADA BİR YANLIŞ VAR''

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 yenildiği karşılaşmayı YouTube'da SkySpor kanalında değerlendiren Şentürk, ''Geçen sene çalıştırdığım çocuklarla iletişimim var. Mourinho ara sıra bunları 12-13 kişi taktik idmanına çağrıyor. Son 2 gün öncesi yapılan taktik idmanı var ya... Taktik idmanda zaten normal başlayacağı 11 ile çalışmıyormuş. Hep karışık 11 yapıyormuş. Birincisi orada bir yanlış var. Bizim çocuklar sezon başından beri gidiyorlar... Taktik idmanda bizim takım rakip takım oluyor. Atıyorum benim geçen sene çalıştırdığım U19 takımı AZ Alkmaar oluyor ama diğer takımı hep farklı farklı 11'ler...'' ifadelerini kullandı.

''TAKTİK İDMANINI YARDIMCISI YAPTIRIYORMUŞ''

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Konuşmasına devam Şentürk, ''Bir de Mourinho'yu soruyorum mesela 'Nasıl?' diyorum. 'Kimseyle konuşmuyor" diyorlar. Yardımcısı yaptırıyormuş taktik idmanı. Nasıl başarı gelecek? Kimseyle konuşmuyormuş. Bunlar gerçek ciddi söylüyorum, kimseyle konuşmuyormuş."

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José Mourinho fenerbahçe
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