Semra Dinçer kimdir, neden öldü? Semra Dinçer nereliydi, kaç yaşında vefat etti?

Daha önce Kuzey Güney gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Semra Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Semra Dinçer kimdir, neden öldü?

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterine hayat veren Dinçer kameralar karşısına ilk kez 1984 senesinde ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçmiştir.

Sevilen oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele etmekte olan oyuncu Sema Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi ise sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun." ifadeleriyle duyurdu.



