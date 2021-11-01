MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Semra Dinçer kimdir, neden öldü? Semra Dinçer nereliydi, kaç yaşında vefat etti?

Semra Dinçer kimdir, neden öldü? Semra Dinçer nereliydi, kaç yaşında vefat etti?

01.11.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Kuzey Güney, Kavak Yelleri ve İstanbullu Gelin gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Semra Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Semra Dinçer kimdir, neden öldü? Semra Dinçer nereliydi, kaç yaşında vefat etti? İşte merak edilenler...

Semra Dinçer kimdir, neden öldü? Semra Dinçer nereliydi, kaç yaşında vefat etti?

Daha önce Kuzey Güney gibi pek çok dizide yer alan ünlü oyuncu Semra Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Semra Dinçer kimdir, neden öldü?

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

1965 Ankara doğumlu Semra Dinçer birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterine hayat veren Dinçer kameralar karşısına ilk kez 1984 senesinde ‘Köşe Dönücü’ adlı dizi ile geçmiştir.

magazin-kuzey-guney-in-handan-annesi-sema-dincer-hayatini-14500076_8547_amp

Sevilen oyuncu, Kaybolan Yıllar, Martılar ve İstanbul, Cinayet Masası, Yolun Sonu, Geniş Zamanlar, Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok yapımda da yer almıştır.

SEMRA DİNÇER NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele etmekte olan oyuncu Sema Dinçer, hayatını kaybetti. Acı haberi ise sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağolsun." ifadeleriyle duyurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç aşkıyla ev halini paylaştıGenç aşkıyla ev halini paylaştı
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Usta oyuncu hayatını kaybettiUsta oyuncu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken iddia: Birinci ağızdan duydum

Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili dikkat çeken iddia: Birinci ağızdan duydum

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Canlı yayında isyan etti! "Bana da 20 bin TL ver"

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Talimatla soyundular sansürsüz yayınladılar!

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Tepki çeken paylaşım! "Bir kaç beyni çıldırmış insan 'bayrağa k*çını dönmüşsün' demiş..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.