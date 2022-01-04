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  4. Semt 77 Yalovaspor'da 2'si oyuncu 5 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Semt 77 Yalovaspor'da 2'si oyuncu 5 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

04.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semt 77 Yalovaspor'da 2'si oyuncu 5 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Lig takımlarından Semt77 Yalovaspor'da 5 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda dün yapılan PCR testleri sonucunda 2 oyuncunun ve 3 teknik ekip üyesinin daha Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Toplam pozitif vaka sayımız 4 oyuncu ve 5 teknik ekip üyesi olmak üzere 9'a yükselmiştir. Karantinaya alınan oyuncularımızın ve personellerimizin, tedavi ve izolasyon sürecine başlanmıştır." denildi.

Açıklamada ayrıca test sonuçları negatif çıkmasına rağmen semptomlar gösteren 2 oyuncunun da takımdan ayrı tutularak izolasyona alındığı kaydedildi.

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