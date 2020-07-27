YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Semt pazarlarında sıkı denetim

Semt pazarlarında sıkı denetim

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 27.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlayabilmek amacıyla Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimlerini sürdürüyor.Çorlu Belediye Başkan Vekili Güner Çetin yaptığı açıklamada, vatandaşların pazar yerlerinde daha güvenli alışveriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bayram öncesinde daha da sıklaştırıldığını söyledi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir hizmet almasını sağlayabilmek amacıyla Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Çorlu Belediye Başkan Vekili Güner Çetin yaptığı açıklamada, vatandaşların pazar yerlerinde daha güvenli alışveriş yapabilmesi için Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerin bayram öncesinde daha da sıklaştırıldığını söyledi. Başkan Vekili Çetin, ekiplerin ürünlere ait fiyat etiketlerinin yanı sıra, pazarcı esnafına ayrılan alanın dışına vatandaşların geçişini engelleyecek şekilde konulan ürünleri de kontrol ettiklerini, alan dışında kalan ürünleri toplatarak vatandaşların daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayacak tedbirleri aldıklarını söyledi.
Çorlu Belediye Başkan Vekili Güner Çetin açıklamasında, “Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapabilmeleri için Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerimizi yasalar çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri de titizlikle değerlendirirken esnaflarımızı da, vatandaşlarımızı da mağdur etmemek için elimizden geleni çabayı gösteriyoruz. Kurallara uyulduğu müddetçe herhangi bir sorunla karşılaşmayacağımızı düşünerek, esnafımızın ve vatandaşlarımızın kurallara uygun davranması çok önemli. Biz halkımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli alışveriş yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu’Banker Bilo’ filmi gerçek oldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Kümese attıkları köz hayatlarına mal oldu

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Ordu’da bir mahalle karantinya alındı

Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı yoğun katılımla kılındı

Faytondan özgürlüğe

Faytondan özgürlüğe

Tekirdağ Namaz Vakitleri 27 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:54
Öğle
13:22
İkindi
17:17
Akşam
20:39
Yatsı
22:18

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Pazartesi

Bilge Eczanesi
Corlu
İnan Eczanesi
Kapakli
Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Nuray Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Neşe Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.