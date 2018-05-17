Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü izle: Tahir kurtulacak mı? (Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü dün akşam soluk soluğa izlendi. Atv ekranlarına kilitleyen dizinin son bölümünden sonra Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümü final sahnesi ile izleyenleri merak içinde bıraktı. Bir önceki bölümde Vedat, Mercan'ı asmış ve intihar süsü vermişti. Mercan'ın babası Cemil ise Tahir'i bu yüzden suçlu bulmaktadır ve kızının başına gelenlerden onu sorumlu tutmaktadır. Ve Cemil, Tahir'i kalbinin yakın yerinden vurur ve yaralar. Yaralı haldeki Tahir'i dağın başındaki bir kulubüye saklar. Tahir, burada yaralı halde can cekişirken Nefes'in kızı Ceylan ile karşılaşır. Diğer yandan Cemil, Kalelilerin yanına giderek Tahir'i vurduğunu ve öldüğünü söyler.

CEMİL, TAHİR'İ VURUR!

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ

Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.