Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü izle: Tahir kurtulacak mı? (Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı)

Sen Anlat Karadeniz 17. son bölümü dün akşam soluk soluğa izlendi. Atv ekranlarına kilitleyen dizinin son bölümünden sonra Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılmaya başlandı. Sen Anlat Karadeniz son bölümü final sahnesi ile izleyenleri merak içinde bıraktı. Bir önceki bölümde Vedat, Mercan'ı asmış ve intihar süsü vermişti. Mercan'ın babası Cemil ise Tahir'i bu yüzden suçlu bulmaktadır ve kızının başına gelenlerden onu sorumlu tutmaktadır. Ve Cemil, Tahir'i kalbinin yakın yerinden vurur ve yaralar. Yaralı haldeki Tahir'i dağın başındaki bir kulubüye saklar. Tahir, burada yaralı halde can cekişirken Nefes'in kızı Ceylan ile karşılaşır. Diğer yandan Cemil, Kalelilerin yanına giderek Tahir'i vurduğunu ve öldüğünü söyler.
CEMİL, TAHİR'İ VURUR!
Cemil, Tahir'i vuruyor! #sustukaradeniz— atv (@atvcomtr) 16 Mayıs 2018
Tahir ile Nefes'in sevda türküsü, Mercan için yakılan ağıtlarla kesilir. Vedat'ın şeytani planının kurbanı olan Mercan, masumiyetinin bedelini hastanede hayata tutunmaya çalışarak ödemektedir. Cemil ise her şeyden habersiz, teselliyi kızının canına kasteden Vedat'ın dostluğunda, intikamıysa kızını kurtaran Tahir'e nefretinde bulur. Canından çok sevdiği Nefes için kendini siper edip, ona deva olan Tahir ilk kez bu kadar dağılmıştır. Tüm Karadeniz'i susturan cesareti tek bir şeye söz geçiremez; vicdanına! Sevdiğine deva olma sırası Nefes'tedir. Tahir'in deli fırtınasını sadece Nefes'in şefkati ve inadı dindirecektir.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMÜ İZLE
TAHİR, CEYLAN'I BULUR!
Nefes'in kızı Ceylan, Tahir'in yanında! #sustukaradeniz pic.twitter.com/mSVEGikdwJ— atv (@atvcomtr) 16 Mayıs 2018
Tahir vicdanı ve sevdası arasında çıkmazdayken bir yandan da Ceylan'ı, Nefes'e kavuşturmanın mücadelesini vermektedir. Bilmediği şeyse nefretten gözü dönmüş Cemil'in, intikam için peşinde olduğudur. Tahir'in merhameti mi, Cemil'in intikam ateşiyle parlayan nefreti mi galip gelecektir?
TAHİR ÖLDÜ!
"Vurdum onu bir dağın başında!" #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/ox3A0So6CQ— atv (@atvcomtr) 17 Mayıs 2018
SEN ANLAT KARADENİZ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz, dün akşam son bölümü ile ekranlara geldi. 17. bölümde Mercan'ın komaya girmesi sonrasında babası Cemil, silahla Tahir'in karşısına çıkar. Tahir'in "İzin ver bir işini halledeyim, sonra beni yine vurursun" sözlerine aldırış etmeyen Cemil, onu vurur. Yaralı halde iken bir kulubüye taşır ve öylece bırakır. Daha sonra ise Kaleli ailesine giderek Tahir'i vurduğunu ve öldüğünü söyler. Kaleli ailesinin yıkıldığı sırada Tahir, Nefes'in kızı Ceylan'ı bulmuştur. Peki Tahir kurtulacak mı? Ceylan ile Nefes kavuşabilecek mi? Henüz yayınlanmayan ve bu sorulara cevap verecek olan Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz 18. yeni bölüm fragmanı için tıklayınız
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