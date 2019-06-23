Sen Anlat Karadeniz 2. sezon tekrar bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Sinegraf’ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, 2. sezon tekrar bölümleriyle ekranda olacak.

Sen Anlat Karadeniz'in tekraları 24 Haziran Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 10.00'da ATV'de yayınlanacak. 53. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Eylül ayı sonunda 3. sezonuya ekrana dönecek.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİ ÖZETİ

Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek’i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes’in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes’le paylaşırken, Melek’in itirafı Genco’nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco’nun elinde tutsaktır.



