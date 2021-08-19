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Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!! Hamilelik sürprizi ortalığı karıştırdı!

19.08.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarının fenomen yapımlarından olan Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Final yapmaya hazırlanan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölüm fragmanında Aydan Bolat’ın hamile olduğu iddiaları şoke ediyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!! Hamilelik sürprizi ortalığı karıştırdı!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Eda, Serkan’a yeni bir sürpriz yapıyor. 18 Ağustos Çarşamba günü son bölümü ekrana gelen Sen Çal Kapımı, 52. bölümünün ardından final yapacak. İşte dizinin yeni bölüm fragmanına dair bilgiler…

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN BÖLÜMÜ

Şirketteki hisselerini satan Serkan, üniversite ders yapmaya karar vererek yeni bir başlangıç yapar. Ancak hocalığa uyum sağlaması beklediğinden de zor olacaktır.

Serkan, Eda’nın sürekli uykulu ve dalgın hallerini de yanlış anlamıştır. Mimarlığı bırakan Eda’nın kendisine olan ilgisinin de azaldığını da düşünür.

Oysa Eda’nın bu tavırlarının arkasında ikisini de çok mutlu edecek bir sürpriz bulunuyor.

Sen Çal Kapımı dizisinin 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!! Hamilelik sürprizi ortalığı karıştırdı!

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNİN KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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