MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Çal Kapımı oyuncusu Melisa Döngel mekan önünde olay çıkardı!

Sen Çal Kapımı oyuncusu Melisa Döngel mekan önünde olay çıkardı!

29.10.2020 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisiyle yıldızı parlayan Melisa Döngel bir mekanda olay çıkardı. Rezervasyonları olmadığı için içeri alınmayınca olay çıkaran Döngel hakkında çalışanlar suç duyurusunda bulundu.

Sen Çal Kapımı dizisinin ünlü oyuncusu Melisa Döngel geçtiğimiz ay arkadaşları ile bir kafeye girmek istedi. Ancak kafe çalışanları, ünlü oyuncu ve arkadaşlarına rezervasyonları olmadığı ve pandemi nedeni ile sınırlı sayıda müşteri kabul ettikleri için içeri alamayacaklarını söyledi.

Aldığı cevap karşısında sinirlenen ünlü oyuncu kafe çalışanları ile kapı önünde tartıştı. TV100'ün haberine göre; bir süre kafe önünde çalışanlarla tartışan Döngel ve arkadaşları iddialara göre çalışanlara hareket etti. Döngel, çalışanlara ''Siz bittiniz, sizi bitireceğim'' diye tehditte bulundu.

Yaşanan olay üzerine 3 kafe çalışanı mekanın kamera görüntülerini alarak Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında ''Hakaret ve tehdit'' suçlamarından polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine Döngel ve yanındaki arkadaşlarının ifadesini almak isteyen polis ekipleri, Döngeli kayıtlı olduğu hiç bir adreste bulamadı. Bunun üzerine polis ekipleri ''Adresinde bulunamamıştır'' diyerek dosyayı adliyeye gönderdi. Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadesi alınacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor Milyonların istediği gerçek oluyor! Polat Alemdar ve Süleyman Çakır aynı dizide buluşuyor
Samimi ayrılık açıklaması! 'Boşanamadık çünkü...'Samimi ayrılık açıklaması! 'Boşanamadık çünkü...'
Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!Berrak Tüzünataç’ın yeni sevgilisi Ali Yörenç kimdir? Ali Yörenç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Yörenç’in biyografisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

İngiltere'de tarlanın ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin imdadına polis yetişti

Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!

Aldattığından şüphelendi, dehşet saçtı!

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü

Olay aldatma sahnesi! İhaneti gözleriyle gördü

Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı

Fransa'da ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı

Sular çekilince ortaya onlar çıktı

Sular çekilince ortaya onlar çıktı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Diğer Haberler

Merve Özbey’den eşi Kenan Koçak’a romantik sürpriz! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Duygusal paylaşım! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Hababam Sınıfı’nın unutulmaz oyuncuları Tuncay Akça, Ahmet Arıman ve Teoman Ayık kimdir? İşte detaylar...

İşte Hababam Sınıfı’nın yaşayan efsaneleri...

Beren Saat ve Kenan Doğulu neden boşanmıyor? 'Sevgili hissettiğimiz için kopamadık'

Samimi ayrılık açıklaması! 'Boşanamadık çünkü...'

Irmak Ünal koronavirüs oldu! 'Yaptığım bir hata...'

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Danla Bilic pahalı cipiyle dikkat çekti! Yeni Enes Batur açıklaması

Lüks cipine bir bakan bir daha baktı! Enes Batur ile ilgili bakın ne dedi

Brad Pitt 29 yaş küçük evli sevgilisinden ayrıldı

Açık evlilik yaşıyordu! Yakışıklı oyuncu 29 yaş küçük sevgilisiyle ayrıldı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.