Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı sezon finali yapıyor!

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan ve yurt dışı satışları başarıyla devam eden dizi, Haziran ayında 40. bölümden itibaren yayınlanmaya devam edecek.

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, kadrosunda; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel ve Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı'nın ekran arası ise 3 ay sürecek.

Sen Çal Kapımı, 17 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan 39. bölümüyle sezon finali yapacak.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 10 Nisan'da yayınlanması planlanan sezon finali bölümü ise bir hafta ertelendi.

Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın akıbeti belli oldu. Daha önce final yaparak ekrana veda edeceği iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM ÖZET

Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde... Serkan’ın rahatsızlığı Eda’yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır.

Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır. Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan’ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?



