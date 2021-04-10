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Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı sezon finali yapıyor!

10.04.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi sezon finali yapacak. Daha önce 10 Nisan Cumartesi olarak açıklanan sezon finali tarihi ise setteki koronavirüs vakaları nedeniyle bir hafta ertelendi. Dizinin yeni sezon bölümleri için hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yapıldı.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı sezon finali yapıyor!

Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın akıbeti belli oldu. Daha önce final yaparak ekrana veda edeceği iddia edilen Sen Çal Kapımı dizisi yeni sezonda yayınlanmaya devam edecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

SEN ÇAL KAPIMI 39. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin 10 Nisan'da yayınlanması planlanan sezon finali bölümü ise bir hafta ertelendi.

Yapım şirketinden yapılan açıklamada, Sette yaşanan covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelemeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Sen Çal Kapımı, 17 Nisan Cumartesi yayınlanacak olan 39. bölümüyle sezon finali yapacak.

YENİ SEZON TARİHİ AÇIKLANDI!

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, kadrosunda; Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel ve Elçin Afacan gibi isimlerin yer aldığı Sen Çal Kapımı'nın ekran arası ise 3 ay sürecek.

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaşan ve yurt dışı satışları başarıyla devam eden dizi, Haziran ayında 40. bölümden itibaren yayınlanmaya devam edecek.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SEN ÇAL KAPIMI 38. BÖLÜM ÖZET

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı sezon finali yapıyor!

Eda ve Serkan havaalanında karşılaşırlar ama hiç umulmadık bir şekilde... Serkan’ın rahatsızlığı Eda’yı derinden etkilemiştir ve zor bir karar vermek zorundadır.

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı! Sen Çal Kapımı sezon finali yapıyor!

Diğer taraftan Selin vazgeçmemeye kararlıdır. Yaşadığı rahatsızlık ve sonrasında gelişen olaylar Serkan’ı hayatıyla ilgili radikal kararlar almaya iter. Serkan’ın yeni kararları herkesi şaşkına çevirmiştir. Eda ve Serkan aşklarına yeni bir başlangıç yapmak için aradıkları fırsatı bulabilecekler mi?

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FOX Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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