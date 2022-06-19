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''Sen nasıl babasın?'' Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

19.06.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman futbolunun efsane ismi Ballack, geçtiğimiz yıl bisiklet kazasında hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun eski kız arkadaşıyla sevgili oldu. Bu olay sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu. Taraftarlardan yoğun tepki alan Ballack ise herhangi bir açıklama yapmadı.

''Sen nasıl babasın?'' Futbolun efsane ismi Ballack, oğlu öldükten sonra bakın ne yaptı!

Bayer Leverkusen ve Bayern Münih formalarıyla Alman futbolunun bir dönemine damga vuran ve Chelsea ile Premier Lig'de de boy gösteren efsane futbolcu Michael Ballack, 5 Ağustos 2021'de Portekiz'de yaşanan bir bisiklet kazasında trajik şekilde hayatını kaybeden oğlu Emilio'nun 21 yaşındaki model sevgilisi Sophia Schneiderhan ile birlikte görüntülendi.

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

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Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Emilio'nun ölümünün ardından yakınlaşan çift, halk arasında öpüşürken görüntülendi ve mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkilinin arkadaşları Bild'e yaptıkları açıklamada çiftin aralarındaki 24 yaşı sorun etmediğini vurgularken, her iki isim de birlikteliklerine dair bir açıklama yapmaktan en azından bu aşamada kaçındı. Bazı taraftarlar Ballack'a büyük tepki gösterip "Sen nasıl babasın?" yorumlarında bulundu.

AKILLARA ICARDI GELDİ

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Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme gelmişti. Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, o dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi'ya yakınlaştığı söylentileri başlamıştı. Nitekim Wanda Nara Maxi Lopez'den boşanma kararı almasının arkasında Mauro Icardi ile evlenmişti.

TRAJİK ÖLÜM

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Ballack'ın geçtiğimiz yaz hayatını kaybeden oğlu Emilio, ailenin Portekiz'deki tatil evinde yapılan bir barbekü partisinin ardından bisikletiyle çıktığı yolculukta dört tekerlekli bir motosikletin altında kalmıştı. İtfaiyeciler tarafından enkazdan kurtarılan Emilio, sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülememişti.


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