Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

Sarı-Lacivertli ekibin temel amacının gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek olduğunu belirtti.

Senad Ok'un açıklamaları şu şekilde:

1 / 9 "Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi."

2 / 9 "Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum."

3 / 9 "Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek."

4 / 9 "Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek."

5 / 9 "Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum."

6 / 9 "Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir."

7 / 9 "Böyle bir hayal var."

8 / 9 "Blanc PSG'den 5 milyon Euro alıyor."