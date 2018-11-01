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Senad Ok: Fenerbahçe'de gelecek sezon planı Abdullah Avcı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer TV'de Derbi Özel programında yeni teknik direktör konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli ekibin temel amacının gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek olduğunu belirtti.

Senad Ok'un açıklamaları şu şekilde:

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"Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi."

"Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi."
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"Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum."

"Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum. Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum."
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"Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek."

"Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek."
4 / 9

"Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek."

"Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek."
5 / 9

"Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum."

"Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum."
6 / 9

"Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir."

"Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir."
7 / 9

"Böyle bir hayal var."

"Böyle bir hayal var."
8 / 9

"Blanc PSG'den 5 milyon Euro alıyor."

"Blanc PSG'den 5 milyon Euro alıyor."
9 / 9

"Şu anki tabloda bir kriz var."

"Şu anki tabloda bir kriz var."
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe abdullah avcı başakşehir

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