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Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 09:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarına tepkiler sürerken, senaristler de bir bildiri yayınlayarak kadına şiddete karşı çağrıda tavır alınması çağrısında bulundu.

Senaristlerden Ozan Güven bildirisi: Tüm yapımcı ve kanallar tavır alsın

Oyuncu Ozan Güven’in Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulamasıyla ilgili bildiri yayınlayan 103 senarist, “Bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz” dedi.

103 imzalı bildiride şöyle denildi:

Kadınların toplumsal hayatta artan hak ve eşitlik mücadelesine paralel biçimde maalesef kadına yönelik şiddet ve taciz olayları da artmakta. Bizler bundan büyük bir endişe duyuyoruz. Bu konuda üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için SenaristBir çatısı altında bu yıl kurduğumuz ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” ekseninde titizlikle çalışmalar yürütüyoruz.

Sektörümüzden erkeklerin faili oldukları ya da sektörün kadın çalışanlarını hedef alan şiddet, taciz ve istismar olaylarında, kadın beyanı esasına uygun biçimde tavır almayı, meslek etiğinin bir parçası sayıyoruz.

‘DENİZ BULUTSUZ’UN YANINDAYIZ’

Şiddet ve taciz olaylarına maruz kalan kadınlar, toplumsal baskılar nedeniyle çoğu kez susmak zorunda hissediyor. Çünkü en yakınındakilerden başlayarak toplumun bu konuya dair yer yer çok acımasız önyargılarını biliyor. Çok zor aşamalardan geçerek suskunluk çemberini kıran kişiyi duyabiliyoruz ancak. “Kadın beyanı esastır” ilkesi temelde, ses veremeyenin sesi olmayı anlatıyor. Ozan Güven tarafından şiddete uğradığını beyan eden ve darp raporuyla mahkemeye başvuran Deniz Bulutsuz’un koşulsuz biçimde yanındayız.

‘SUÇ ORTAKLIĞINDAN KAÇINMAK BOYNUMUZUN BORCU’

Şiddete taraf olan kişileri ünleri, itibarlarıyla değerlendirmekten, “tanıyoruz, yapmaz” türü suç ortaklığından kaçınmayı boynumuzun borcu biliyoruz. Bir erkeğin kamuoyu ve kültür sanat çevrelerince sevilen biri oluşu kadına şiddet uygulamayacağını asla garanti etmeyeceği gibi ona herhangi bir imtiyaz da sağlayamaz. Kadına şiddetin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Tüm bunlar ışığında, biz aşağıda imzası bulunan senaristler bu ve benzeri tüm olaylarda erkek şiddetinin karşısında tavır alıyoruz. Ozan Güven’in devam eden iş ortaklıklarıyla bağlı olduğu Ay Yapım, cmylmz Fikir Sanat ve Nulook film başta olmak üzere bütün yapımcı, kanal, menajer ve ilgili kuruluşları açıklama yapıp tavır almaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.

Senaristlerden Kadına Şiddete Karşı Bildiri: İmza Listesi

Adem Bıyık
Ali Demir
Atilla Ünsal
Aybike Ertürk
Ayşegül Bostancı
Ayşen Günsu Teker
7.Ayşin Akbulut
Barış Erdoğan
Başak Başaran
Berrin Tekdemir
Bilal Babaoğlu
Birol Elginöz
Birol Tezcan
Burak Acar
Burcu Görgün
Burcu Över
Cem Görgeç
Cenk Boğatur
Ceyda Aşar
Coşku Kılıç
Çağdaş Eroğlu
Çağrı Kara
Çetin Taşçı
Damla Güçer Çamtepe
Deniz Dargı
Deniz Gürlek
Deniz Yavaşoğulları
Deniz Yılmaz
Didem Ayberkin
Dilek İyigün
Doğu Yücel
Duygu Ertekin
Elif Benan Tüfekçi
Elif Özsüt
Emine Koçak
Emrah Dönmez
Enver Sülük
Erdal Bektaş
Erdem Açıkgöz
Esma Barış
Eylül İdiman
Ezgi Özcan
Fatoş Ünsal
Feza Doğru
Figen Şakacı
Fulya Emek Tanrıkulu
Funda Alp
Gamze Arslan
Gül Abus Semerci
Gül Gürsoy
Gülbike Sonay Üte
Gülçin İçöz
Gülengül Altıntaş
Hale Çalap
Hatice Meryem
Hazar Kozice
Hilal Çelenk
Hilal Yıldız
Hülya İniş
İbrahim Güler
İlker Barış
İlker Aslan
İnan Güngören
İrfan Saruhan
İsmail Doruk
Melek Seven
Memed Onur Özkök
Meriç Demiray
Meryem Gültabak
Murat Uyurkulak
Nazlı Sunlu Kaçan
Nimet Erdem
Nuriye Bilici
Özcan İnan
Özgür Ağaoğlu
Özlem Elginöz
Özlem Yılmaz
Pelin Taran
Pınar Aksakallı
Pınar Uysal
Samed Aslan
Savaş Şaylan
Seçil Kahveci
Selcan Özgür
Selin Yaltaal
Sema Kaygusuz
Sertaç Sayın
Sevgi Saygı
Suna Tensi Çeken
Sümeyye Kavuncu
Şebnem İşigüzel
Tufan Bora
Tuna Kıygı
Tunus Taşçı
Volkan Sümbül
Yavuz Ekinci
Yekta Torun
Yelda Açıkgöz
Yıldız Aşarboğa
Yıldız Bayazıt
Zehra Çelenk
Zeynep Küçükerciyes
Zeynep Yılmaz


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