Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları kimler?

Yakında FOX TV'de yayınlanacak olan Senden Daha Güzel dizisinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Dizinin bir gençlik dizisi olacağı bilinmekte. Bir doktorun hikayesinin anlatacağı dizinin konusu da araştırılmaya başlandı. Peki Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlgiyle takip edilen dizi, Antepli bir kadın doktorun İstanbullu ünlü bir estetik doktorunun tatlı çatışmasını konu alacak. Senden Daha Güzel dizisinin çekimleri ise Antep'te başlayacak.

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

GOLD Film imzalı olduğu bilinen dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri ise belli oldu.

İşte dizinin karakterleri ve oyuncu kadrosu;



Cemre Baysel “Efsun”,

Burak Çelik “Kaan”,

Cem Kurtoğlu “Ferdi”,

Sevinç Erbulak “Serpil”,

Ebru Cündübeyoğlu “Pervin”,

Berat Yenilmez “Kaya”,

Ozan Kaya Oktu “Cem”,

Beril Kolcu “Burcu”,

Merve Şen “Binnur”,

Mehmet Cihan Ercan “Yaşar”,

Aziz Caner İnan “Taner”

Sena Çakır da “Aslı”

Bahar Süer “Canan”,

Yunus Eski “Sarp”,

Tuğçe Kumral “Şirin”,

Anıl Çelik “Mete”,



