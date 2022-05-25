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  4. Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? İşte dizinin çekim yeri...

Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? İşte dizinin çekim yeri...

25.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV’nin yeni dizisi Senden Daha Güzel’in ilk tanıtımı yayımlandı. Yaz dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel dizisinin çekim yeri merak ediliyor. İzleyiciler "Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor, uyarlama mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? İşte dizinin çekim yeri...

Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor? Senden Daha Güzel dizisi uyarlama mı? İşte dizinin çekim yeri...

Gold Film'in yapımını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un oturduğu, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı “Senden Daha Güzel” dizisi yakında FOX TV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Senden Daha Güzel dizisi nerede çekiliyor?

SENDEN DAHA GÜZEL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senden Daha Güzel dizisinin İstanbul ve Antep'te çekilmesi beklenmekte.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Başrolde son olarak Baht Oyunu'nda rol alan Cemre Baysel ve Burak Çelik rol alacak. İkilinin yanı sıra kadroda Cem Kurtoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Bahar Süer, Yunus Eski, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Aziz Caner İnan ve Sena Çakır gibi isimler yer alacak. Diziye son olarak Gözde Kaya dahil oldu.

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NEDİR?

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Senden Daha Güzel dizisi Antepli bir kadın doktor ile İstanbullu ünlü bir estetik cerrahın yollarının kesişmesini anlatacak. İkilinin arasında yaşanan komediyle karışık romantik anlar ekrana getirilecek. Cemre Baysel, Antepli doktora, Burak Çelik ise ünlü estetik cerrahına hayat verecek.

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Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir?Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir?
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