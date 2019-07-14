Senegal 1 - 0 Tunus

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.
Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.
2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
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