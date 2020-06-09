Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk karşılaşması

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyor.

Ertaş'ın Şener'e sarıldığı sırada ise "Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı, şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Şener Şen ile Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

