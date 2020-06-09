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Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın ilk karşılaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 10:18 | Son Güncelleme

Türk sinemasının başarılı ismi Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyada gündeme geldi.

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyor.

Ertaş'ın Şener'e sarıldığı sırada ise "Gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim yüreğimde kalmadı, şükür. Dünyana katılabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandığı duyuluyor. Şener Şen ile Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı bu anlar sosyal medyada kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.

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