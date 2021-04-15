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Seni Çok Bekledim bitti ama İrem Helvacıoğlu’nun keyfi yerinde

15.04.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle adını duyuran İrem Helvacıoğlu, Özcan Deniz’le başrollerini paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisinde rol almıştı. Reyting kurbanı olan dizinin sona ermesi oyuncunun keyfini bozmamış görünüyor.

Seni Çok Bekledim bitti ama İrem Helvacıoğlu’nun keyfi yerinde

Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadığı Nefes karakteri ile hızlı bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, şu sıralar Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranda.

Özcan Deniz ile başrolünde oynadığı ve Star TV’de yayınlanan dizi için, ne yazık ki reytingleri düşük olduğu için final kararı verildi.

İrem Helvacıoğlu bu duruma üzüldü ama yakında yeni bir dizide yer alması da büyük ihtimal. İrem Helvacıoğlu’nun son yaptığı paylaşımda da keyfinin yerinde olduğu görülüyor.

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Sahilde oturan Helvacıoğlu, kahkaha atarken çekilen pozuyla beğeni topladı…

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İrem Helvacıoğlu
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