Seni Çok Bekledim bitti ama İrem Helvacıoğlu’nun keyfi yerinde

Sen Anlat Karadeniz dizisinde oynadığı Nefes karakteri ile hızlı bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, şu sıralar Seni Çok Bekledim dizisi ile ekranda.

Özcan Deniz ile başrolünde oynadığı ve Star TV’de yayınlanan dizi için, ne yazık ki reytingleri düşük olduğu için final kararı verildi.

İrem Helvacıoğlu bu duruma üzüldü ama yakında yeni bir dizide yer alması da büyük ihtimal. İrem Helvacıoğlu’nun son yaptığı paylaşımda da keyfinin yerinde olduğu görülüyor.

Sahilde oturan Helvacıoğlu, kahkaha atarken çekilen pozuyla beğeni topladı…

