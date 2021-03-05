Seni Çok Bekledim'e Savcı Pınar rolüyle Hande Oktan dahil oldu! Seni Çok Bekledim 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisi 5 Mart Cuma akşamı 6. bölümüyle ekrana gelecek. Hande Oktan da ‘Savcı Pınar’ rolü ile diziye dahil olarak seyirciyi farklı bir serüvenin içine sokacak.

‘DEMİR LEBLEBİ’ LAKAPLI ‘SAVCI PINAR’

‘Demir Leblebi’ lakaplı ‘Savcı Pınar’ rolü ile diziye girecek olan oyuncu Hande Oktan, seyirciyi yeni bir serüvenin de içine sokacak. ‘Savcı Pınar’ son derece güçlü karakterde, zeki, ciddi ve sert üslubuyla güzel bir kadın.

Zahide’nin şüpheli ölümüyle ilgili gelişen süreçte Cemal’in bir şeyler gizlediğini anlayarak , Kadir’le de iş birliği halinde olacak. Cinayetin üzerine giderek sır perdesini aralamaya çalışacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar gibi isimler rol alıyor.

