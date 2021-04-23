Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen diziyle ilgili şoke eden iddia...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmeli'nin oturduğu, yapımını Skala Yapım ve DNZ Film'üstlendiği, Seni Çok Bekledim dizisi ekranlara veda ediyor. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seni Çok Bekledim dizisi için final kararı alındı. Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Son olarak 12. bölümü yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi, 23 Nisan'da final yapacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Çok Bekledim'de hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz’in masal tadındaki aşkı anlatılıyor. Kadir, başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Ayliz ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçıdır.Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.



