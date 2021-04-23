MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen diziyle ilgili şoke eden iddia...

Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen diziyle ilgili şoke eden iddia...

23.04.2021 02:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin yeni dizilerinden olan Seni Çok Bekledim'in final kararı aldı. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin reytinglerde istenilen sonucu yakalayamaması nedeni ile final kararı verildi. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Sevilen diziyle ilgili şoke eden iddia...

Yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmeli'nin oturduğu, yapımını Skala Yapım ve DNZ Film'üstlendiği, Seni Çok Bekledim dizisi ekranlara veda ediyor. Oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Seni Çok Bekledim dizisinin final tarihi belli oldu. Peki, Seni Çok Bekledim dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Seni Çok Bekledim dizisi için final kararı alındı. Başrolde İrem Helvacıoğlu ve Özcan Deniz'in yer aldığı dizi 13. bölümde ekrana veda edecek. Son olarak 12. bölümü yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi, 23 Nisan'da final yapacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Seni Çok Bekledim'de hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir ve aşka inanmayan Ayliz’in masal tadındaki aşkı anlatılıyor. Kadir, başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir. Ayliz ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran bir fotoğrafçıdır.Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosunda; Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Hercai ne zaman final yapacak? Hercai ne zaman final yapacak?
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
Star TV İrem Helvacıoğlu Özcan Deniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya: Göksu'dan mesaj alıp bana soru sormayın

İddialı diziye reytinglerde büyük şok! Final mi yapacak?

İddialı diziye reytinglerde büyük şok! Final mi yapacak?

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Babasını ve ağabeyini öldürdü, polise teslim oldu

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Akdeniz'de tekne kazası: En az 100 göçmen hayatını kaybetti

Akdeniz'de tekne kazası: En az 100 göçmen hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Bu halini unutturmak istedi! Olay paylaşım

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Nihat Hatipoğlu sinirlendi! 'Kimseye yapmayın! Allah'a bırakın'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.