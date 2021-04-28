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Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Sevilen dizi Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

28.04.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Seni Çok Bekledim dizisi final fragmanını yayınladı. İlgiyle izlenen dizinin fragmanının ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim final mi oluyor sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Sevilen dizi Seni Çok Bekledim neden final yapıyor? İşte yanıtı...

Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Sevilen dizi Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Cuma akşamları saat 20:00'da ekrana gelen Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim final fragmanını yayınladı. Dizinin yayınlanan final fragmanın ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim final mi oluyor sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Seni Çok Bekledim final mi yapıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPIYOR? SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranda olacak 13. bölümünün fragmanında final ifadesinin yer almasının ardından dizinin biteceği de kesinleşti. Henüz final kararının neden alındığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de reyting sıralamasının kararda etkili olduğu tahmin ediliyor. Yayınlandığı ilk dönemlerde reyting sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran dizinin sıralaması düşünce final kararı alınmış olabileceği düşünülüyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU

Kadir: Özcan Deniz
Ayliz: İrem Helvacıoğlu
Hidayet: Yıldız Kültür
Selahattin: Caner Şahin
Cemal: Mustafa Uğurlu
Erol: İlhan Şen
Mihre: Lila Gürmen
İsmet: Durul Bazan
Songül: Selen Domaç
Sibel: Nihan Büyükağaç
Nezahat: Damla Makar
Umut: Ömer Gökay Şanlıer
Meryem: Türkü Turan
Zaza: Hakan Ummak
Şebnem: Sibel Şişman
Serkan: Gürkan Güzeyhuz
Osman Efe: Şehsuvar Aktaş
Davut: Mehmet Ulay

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL FRAGMANI


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Anahtar Kelimeler:
Star TV
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