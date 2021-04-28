Seni Çok Bekledim final mi yapıyor? Sevilen dizi Seni Çok Bekledim neden final yapıyor?

Cuma akşamları saat 20:00'da ekrana gelen Star TV'nin sevilen dizisi Seni Çok Bekledim final fragmanını yayınladı. Dizinin yayınlanan final fragmanın ardından izleyiciler Seni Çok Bekledim final mi oluyor sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki Seni Çok Bekledim final mi yapıyor?

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPIYOR? SENİ ÇOK BEKLEDİM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Seni Çok Bekledim dizisi 28 Nisan 2021 Çarşamba günü ekranda olacak 13. bölümünün fragmanında final ifadesinin yer almasının ardından dizinin biteceği de kesinleşti. Henüz final kararının neden alındığı ile ilgili resmi bir açıklama gelmese de reyting sıralamasının kararda etkili olduğu tahmin ediliyor. Yayınlandığı ilk dönemlerde reyting sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran dizinin sıralaması düşünce final kararı alınmış olabileceği düşünülüyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCU KADROSU

Kadir: Özcan Deniz

Ayliz: İrem Helvacıoğlu

Hidayet: Yıldız Kültür

Selahattin: Caner Şahin

Cemal: Mustafa Uğurlu

Erol: İlhan Şen

Mihre: Lila Gürmen

İsmet: Durul Bazan

Songül: Selen Domaç

Sibel: Nihan Büyükağaç

Nezahat: Damla Makar

Umut: Ömer Gökay Şanlıer

Meryem: Türkü Turan

Zaza: Hakan Ummak

Şebnem: Sibel Şişman

Serkan: Gürkan Güzeyhuz

Osman Efe: Şehsuvar Aktaş

Davut: Mehmet Ulay

SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL FRAGMANI



