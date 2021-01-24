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  4. Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Seni Çok Bekledim dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı! Seni Çok Bekledim dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

24.01.2021 20:39 | Son Güncelleme:
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Star’ın yakında seyircisi ile buluşacak olan yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in yayın tarihi açıklandı. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Seni Çok Bekledim'in 1. bölümünden yeni fragman da yayınlandı.

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in yayın günü belli oldu. Özel bir tanıtımla yayın günü duyurusu yapılan Seni Çok Bekledim, ilk bölümüyle 29 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Star’da.

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

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Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
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SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.
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İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

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