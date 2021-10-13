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"Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti! Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e canlı yayında yanıt!

13.10.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Mustafa Keser, Star TV ekranlarında Bülent Ersoy'la sunduğu "Benzemez Kimse Bize" programının bitmesinin ardından gündem olacak açıklamalarda bulunmuş ve Bülent Ersoy Ersoy için "Seni Diva değil 'Divan' yaparlar" demişti! Bugün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Bülent Ersoy, Mustafa Keser'in iddialarına yanıt verdi.

Seren Serengil, Bircan Bali ve Deniz Akkaya'nın sunduğu Beyz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Mustafa Keser ile girdiği tartışma ve orkestrasının sahte PCR testi nedeniyle mağdur olduğu haberleriyle gündemden düşmeyen 'Diva' Bülent Ersoy konuk oldu.

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Mustafa Keser’in iddialarına tek tek cevap veren Bülent Ersoy şunları dedi:

  • “Benim için yapılanları hiç umursamasam da eğer gerek görüyorsam haddini aşana cevap veririm. Somut göstergelerle, verilerle masanın üzerine atarım. Şahitlerle delillerle söylenenleri çürütürüm.”

  • “Zaten program benim programım. Benim oturduğum koltuk ona battı. Ondan rahatsız oldu. Orada bana bir oda hazırlanmış görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var, bunları bilmiyor mu?”

  • “Mustafa Keser’i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim vardı ise hiç bir dirhem sevgi kalmaz."

  • “Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Ben dosya ile sayın Bilal beye hepsini verdim."

  • "Herkes bu konuyu işledi, benim de cevap vermem, gerçekleri sunmam gerekirdi. O nedenle buradayım.”
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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Mustafa Keser
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