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Şenkaya’da Covid denetimi

ERZURUM HABERLERİ  | 06.08.2020 14:53 | Son Güncelleme

Şenkaya İlçe Merkezinde Covid-19 salgını nedeni ile işyerleri denetlendi.Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Kurum kuruluş amir ve Müdürleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin tamamı denetlendi.

Şenkaya İlçe Merkezinde Covid-19 salgını nedeni ile işyerleri denetlendi.
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Kurum kuruluş amir ve Müdürleri ile birlikte ilçe merkezinde bulunan iş yerlerinin tamamı denetlendi. Denetlenen iş yerlerinde maske, dezenfekten, sosyal mesafeler kontrol edildi. İş yerlerinin sahiplerine tekrar hatırlatmalarda bulundular.
Şenkaya esnaflarından Mustafa Polat ise yapılan denetimleri desteklediklerini belirterek “Bu denetimlere gerek kalmadan kendi ve ailelerimizin sağlıkları için kurallara uymalıyız. uymayanları uyarmalıyız” dedi.
Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Covid 19 illetinden bir an önce kurtulabilmemiz için bütün vatandaşlarımızın kurallara harfiyen uyması gerektiği belirtti. Tekin, “Aksi taktirde bu covid 19 bizim yakamızı bırakmayacaktır. Bundan dolayı kurallara mutlaka uymalıyız, maskelerimizi takmalıyız iş yerlerinde gerekli önlemler alınmalıdır” dedi.

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