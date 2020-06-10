Şenkaya’ya yeni modern Öğretmenevi yapılıyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesine yeni öğretmen evi bina ihalesi yapıldı.

Daha önce müstakil mevcut binası olmayan ve dar imkanlarla hizmet verilirken şimdi 32 yataklı modern öğretmenlere yakışır bir Öğretmenevi binasının ihalesi yapıldı.

Yakın zamanda bina inşaatının yapımına başlanacak Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, “İlçemizde eksikliğini büyük ölçüde hissettiğimiz ve Öğretmenlerimizin ilçede kalabilecekleri güzel bir öğretmenevi olacaktır. Yeni yapacağımız Şenkaya Öğretmenevi 32 yataklı 2 milyon 425 bin TL ihale edildi. Sayın valimizin maddi ve manevi destekleri, ile Hayırsever Sıtkı Alp hocamız tarafından verilen 1 milyon 500 bin TL ile Şenkaya”ya bu hizmeti kazandırmış olacağız” dedi.

