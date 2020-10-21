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Şenköy Mahallesi’nde pis su sorunu çözüldü

AYDIN HABERLERİ  | 21.10.2020 08:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde evlerden sokaklara akan pis su sorunu Koçarlı Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, altyapısı olmayan ve sokakları kötü durumdaki Şenköy Mahallesi’nde, atık suların tahliyesi ve parke taşı döşeme çalışması başlatılması için düğmeye bastı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi’nde evlerden sokaklara akan pis su sorunu Koçarlı Belediyesi tarafından çözüme kavuşturuldu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, altyapısı olmayan ve sokakları kötü durumdaki Şenköy Mahallesi’nde, atık suların tahliyesi ve parke taşı döşeme çalışması başlatılması için düğmeye bastı. Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan, Koçarlı’ya bağlı Şenköy Mahallesi’nde altyapı sorunu nedeniyle evlerden sokaklara akan pis suların halkın sağlığını olumsuz yönde etkilemesi nedeniyle belediye ekiplerine çözüm için talimat verdi. Seçim döneminde de sorunun çözümüyle ilgili mahalle sakinlerine söz veren Başkan Kaplan, devam eden çalışmaları bizzat yerinde incelerken mahalledeki sokakların komple dezenfekte edilmesini de sağladı.

Çalışmalarla ilgili yerinde incelemelerde bulunmak için Şenköy Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Kaplan’a vatandaşlar teşekkürlerini iletirken, Şenköy Mahalle Muhtarı Selahattin Cengel de verilen sözlerine yerine getirilmesi nedeniyle memnuniyetlerini belirtti. Ziyareti esnasında belediye ekipleriyle birlikte vatandaşlara maske de dağıtan Başkan Kaplan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sizlerin sağlığı bizim için çok önemli, ekiplerimiz öncelikle söz verdiğimiz gibi sağlığınızı tehdit eden sorunu çözüme kavuşturuyor. Artık sokaklarımız daha temiz ve daha bakımlı olacak. Virüsle mücadelede dezenfekte çalışmalarımızı yine tüm işyerlerimizde gerçekleştiriyoruz. Sizlerden ricam lütfen maskemizi takalım, ekiplerimiz maske dağıtımını gerçekleştiriyorlar. Biz her zaman yanınızdayız. Korona virüsü ile mücadele kapsamında hep birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek önce kendimizi sonra da sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

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