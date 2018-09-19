Şenol Güneş: 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Sarpsborg ile Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve Cyle Larin, basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş ve Cyle Larin'in açıklamaları şu şekilde; Grup maçlarına iyi başlayıp iyi bitirip çıkmak istiyoruz, hedefimiz öncelikle bu. Yarın maça iyi başlamak ve iyi, güzel futbol oynamak zorundayız. Rakip 4-4-2'yi iyi oynuyor, oyun disiplinli, kompakt oynuyorlar, iyi de kontraya çıkıyorlar. Rakip dört turu geçti buraya gelirken. Biz üç tur geçtik. İlginç bir takım. Kendi sahasında alırken de deplasmanda sürprizler yaptı, sahasında kaybederken dışarıda kazandı. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmak zorundayız, oyun gücümüz ve kadromuz buna müsait. "NEGREDO'DAN OYUNCU OLARAK SIKINTIMIZ YOKTU" Negredo karakter olarak, insan olarak iyi bir oyuncu ama daha önce konuştuğumdan farklı bir şey yok. Forvette sayısal fazlalığımız vardı, bir oyuncu daha gitse normal sayılabilir. Oyuncu olarak bir sıkıntımız yoktu, bunun şartlarını hepimiz biliyoruz. "İYİ BİR İNSAN ARAMIZDAN AYRILDI" Sezon sonunda da, sezon başında da forvet için konuştuk. Bir forvet daha alacaksak, ekonomik külfeti her şeyi sarsar diyorum. Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler başka şeyler söylüyor. Negredo iyi bir oyuncu, kalanların katkı yapacağını düşünüyorum. Kendi takımında başarılar diliyorum, iyi bir insanı kaybettik.

Oynayan oyuncularımızın içinde zaman zaman dinlenmesi gerekenler olabilir. Bunu rotasyon olarak algılamak doğru değil. Önemli olan maçı kazanmak. Bizim oynayan her oyuncumuz değerlidir. Galatasaray'ın elendiği takım, Östersunds, Sarpsborg ile aynı ligde daha alt sırada şu anda. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Tabii ki Beşiktaş büyük bir takım ama futbol sahada oynanıyor. Şartlar ne olursa olsun en iyisini oynamak zorundayız. "PEPE'Yİ FORVET DÜŞÜNEBİLİRİZ" Vagner, Mustafa, Güven forvet olarak. Babel düşünülebilir, Pepe'yi düşünürüz sizlerin de dediği gibi. Taktik değiştirip çok büyük değişiklik yapmış oluruz. Farklı arayışlara girebiliriz. Her oyuncumuz değerli. Mustafa iyi çalışan biriydi ama bu sezon pek o isteği yok gibi. Ancak görev aldığı zaman işini yapacaktır. Transfer ayları konuşma aylarıdır ama ligde kadroya giriyorsan oynayacaksın, yedekteysen çalışacaksın, sadece işlerini yapacaklar, şans her zaman gelir o zaman. "BABEL SAĞ KANATTA BİLE ZORLANIYOR" Zaman zaman ikili, zaman zaman tekli forvette oynatılabilecek bir oyuncu Babel ama pivot değil araya koşu yapacak tipte bir oyuncu. Solda daha etkili oluyor orayı daha çok benimsediği için. Hatta sağda bile çok ters geliyor bazen. Transfer döneminde tüm forvetlerin gitme şansı vardı, Negredo ve Love da gündeme geldi. Herkes kalmışken hem para verip hem yeni oyuncu alsak kulüp hem ekonomik hem teknik olarak zarar verecekti. Yeni gelen oynuyorsa diğerlerini silmiş olursun, oyuncu kaybedersin.

"FORVETTE HALA FAZLAMIZ VAR" Giden oyuncuların şikayetini yaparak çözüm üretemeyiz. Eldeki oyuncularla oynayacağız. Teknik olarak bana sorarsanız, yeni bir oyuncu alsaydık takım hem kadro olarak hem ekonomik anlamda zarar görecekti. Hala forvette fazla oyuncumuz var. Bugün Larin'i oynattığımızda diğer forvetlerimiz maçta şans bulunca veya antrenmanda kendini gösterdiği zaman oynama şansı bulabilirler. DOSTOYEVSKİ ÖRNEĞİ... Ben konuşunca hemen başkanla kavga ettiriyorlar. Susuyorum, kabul etti diyorlar. İki senedir bize vurmaya çalışıyorlar. Dostoyevski'nin bir sözü vardı, 'Her şeyi anlıyorum, bu yüzden öleceğim'. Hakikaten her şeyi anlıyorum. Benim başkanla bir kavgam yok. Başkan 'Sahaya mazeret bulmadım' demiş, ben de bulmadım. Antrenman sahası da bozuk, 2-3 aydır olmadı. Bu bizim sorunumuz. "70 SENEDİR DÜŞÜNEMEMİŞSİN..." Beşiktaş'ı vurmak, kırmak, karıştırmak için sığ yorumlar yapanlar var. İnsanın yaşı bir yere geldiğinde bir oturur düşünür ya. 70 senedir düşünmemişsin, bir düşün ya. Sana kurumlar o görevi vermiş olabilir, o kurumun yanlışlığı. Çok çirkin, sığ bir düşünce. İlk düğmeyi yanlış bağlıyorlar ondan sonra konuşuyorlar; şurası açık, burası açık... Kişiler üzerinden karalama ile futbol ilerlemez.