Şenol Güneş: Aramıza katılacak oyuncularla daha iyi olacağız!

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında LASK Linz ile karşılaşacağı maç öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve Hollandalı futbolcu Ryan Babel basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, LASK Linz maçı öncesi şöyle konuştu; ''KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ'' İlk maçta 1-0'lık skorla buraya geldik. Kendi sahamızda daha farklı kazanabileceğimiz maçı 1-0 bitirmiştik. Burada oynayacağımız rakibe saygı duyuyoruz. Koşan bir takım. Biz yine kazanmak için sahaya çıkacağız. İki tarafın da güzel futbol oynayacağını düşünüyorum. Umarım izleyenlere keyif veren ve bizim kazanacağımız bir maç olur. ''HENÜZ %100 DEĞİLİZ'' Herkes hayatında bir gelişim yaşar. Futbol adına da bir gelişim yapmamız gerekiyor. Rakiplere göre daha güçlü olmanız gerekiyor. Fizik, mental olarak daha güzel şeyler sunmanız lazım. Bizim felsefemiz beli. Felsefemiz kazanmak. Yeri gelince hücum yeri gelince savunma yapacağız bunun için. Bu yıl onu daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Henüz %100 durumda değiliz. Zaten öyle olduğumuzda bunu siz de göreceksiniz.

''GEÇEN SEZON LENS, NEGREDO, MEDEL...'' Elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz. Tüm oyuncular takımın bir parçası. Herkes en iyisini yapmalı. En iyisini yapan oynar. Diğeri onu geçebilmek için rekabet yapacak. Bizim asıl yarışmamız rakipleriyle. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Geçen sezon ilk yarıda bunu başaramamıştık. İlk geldiklerinde Lens, Negredo, Medel takıma alışamamıştı. Puan kayıplarımız olmuştu. Beşiktaş içinde oynayan tüm oyuncular iyidir. ''ARAMIZA KATILACAK OYUNCULARLA...'' Başarılı sonuçlar almak önemli ama sürdürebilmek daha önemli. Sürdürebilirlik olması için çok çalışmak gerekiyor. Geçen sezon transferlerin geç yapıldığı gibi bu yıl da Dünya Kupası sebebiyle oyuncular geç katıldı aramıza. Henüz takımda daha tam oturmuş değil. Gelen gidenlere göre değişimler olabilir. Geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nden bir etkilenmemiz oldu. Bu yıl katılacak oyuncularla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sadece bizim iyi olmamız da yetmiyor. Rakiplerimizin nasıl olacağı da önemli.