Şenol Güneş: Avrupa'da üç mağlubiyet beni çok üzdü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda yarın Malmö ile yapacakları maçın zorluğunu bildiklerini ve iyi hazırlanarak kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, siyah-beyazlı oyuncu Mustafa Pektemek'in de katılımıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, grubun son maçına yarın çıkacaklarını hatırlatarak, "Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek, turu geçmek istiyoruz." dedi.

Maç için hazır olduklarını vurgulayan Güneş, "Sayısal eksikliğimiz olacak. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın zaten olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz'ün durumlarına bakacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da iyi sonuçlar almanın önemine değinen Güneş, "Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür." diye konuştu.

Güneş, Avrupa'da Beşiktaş'ın isminin gündemde olduğunu anlatarak, "Türkiye'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.