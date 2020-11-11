SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Şenol Güneş: Aynı hakem, Rusya maçında da görmedi

Şenol Güneş: Aynı hakem, Rusya maçında da görmedi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.11.2020 23:10 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

Şenol Güneş: Aynı hakem, Rusya maçında da görmedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldığımız mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.
İlk golde elle oynama olduğunu söyleyen Güneş, "Gol düellosu oldu. Gol yemeyip, gol atmada sıkıntımız varken şimdi tam tersi oluyor, gol atıp, gol yiyoruz. İlk golde eliyle aldı, 4. hakem de Slovenyalı, o da Rusya maçında aynı şeyi yapmıştı. Biz görüyoruz, kendi de gördü, olan oldu, hazırlık maçı nihayetinde." dedi.

Sakatlıklar olduğunu da belirten deneyimli hoca, "Merih tam girmeden golü yedik, ısınamadan da 3. golü yedik. Hatalarımız tabii ki oldu. Oyun olarak da 2. bölgede karşılamak yerine geriye çekilmek zorunda kaldık. Orkun, Mert Çetin sakatlandı, sakatlar fazla oldu. Cengiz'i biraz geç aldım, ciddi bir sorunu gözükmüyor. Orkun ile Mert'e bakacağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Cenk Tosun'dan Hırvatistan maçı yorumuCenk Tosun'dan Hırvatistan maçı yorumu
İşte Sivasspor'un muhtemel 11'iİşte Sivasspor'un muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
Görevine son verdi... Acun Ilıcalı neşteri vurdu!
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Yok artık... Tüm dünya bu takası konuşuyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Süper Lig ekibinin yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Yıldız futbolcunun kız arkadaşı mesajları ifşa etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Türüç: Kendime güvenerek çıkışa geçtim
Maçın adamı Deniz Türüç konuştu
Şenol Güneş: Aynı hakem, Rusya maçında da görmedi
Şenol Güneş maçın hakemi hakkında konuştu
Zlatko Dalic: Türkiye sonuna kadar savaştı
''Türkiye sonuna kadar savaştı''
Cenk Tosun: Golle dönmek mutlu etti
Cenk Tosun'dan Hırvatistan maçı yorumu
Budimir: Seyredilmesi güzel bir maç oldu
''Seyredilmesi güzel bir maç oldu''
ÖZET | Türkiye-Hırvatistan: 3-3
İstanbul'da gol yağmuru!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.