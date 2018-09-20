Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Norveç ekibi Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında Norveç temsilcisine oyunu kabul ettiremediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Grupta ilk maçımızı kazanarak başlamak istiyorduk. Düşündüğümüz gibi oldu. İlk yarısı yavaş ve atak sayısı az olan rakibe oyunumuzu kabul ettiremediğimiz bir oyun oynadık. Onların düşündüğü oyuna uygun davrandık. İkinci yarı goller geldi. 3-5 dakika topu rakibe verdik. Gol yemeden kurtaramıyoruz. Eksik olarak pozisyon vermek ve gol yeme hatalarını düzeltmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"Oyun tarzımız Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi"

Sarpsborg karşısında Babel ve Quaresma’nın yerine Lens ve Gökhan Töre’ye forma şansı tanıdığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Bugün itibariyle daha önce oynayan Quaresma ve Babel’in yerine Lens ve Gökhan Töre oynadı. Lens daha hazır. Sakatlıktan sonra geri kaldı. İstekliydi ama hatalar da yapıyor. Gökhan Töre de istekliydi. Takımın oyunu Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi. Uzun süre ayrı kaldı. Adem ve Oğuzhan gibi teknik oyuncular da bu oyun tarzından dolayı silik göründü” açıklamasını yaptı.