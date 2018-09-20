Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Norveç ekibi Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında Norveç temsilcisine oyunu kabul ettiremediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Grupta ilk maçımızı kazanarak başlamak istiyorduk. Düşündüğümüz gibi oldu. İlk yarısı yavaş ve atak sayısı az olan rakibe oyunumuzu kabul ettiremediğimiz bir oyun oynadık. Onların düşündüğü oyuna uygun davrandık. İkinci yarı goller geldi. 3-5 dakika topu rakibe verdik. Gol yemeden kurtaramıyoruz. Eksik olarak pozisyon vermek ve gol yeme hatalarını düzeltmemiz lazım” şeklinde konuştu.
"Oyun tarzımız Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi"
Sarpsborg karşısında Babel ve Quaresma’nın yerine Lens ve Gökhan Töre’ye forma şansı tanıdığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Bugün itibariyle daha önce oynayan Quaresma ve Babel’in yerine Lens ve Gökhan Töre oynadı. Lens daha hazır. Sakatlıktan sonra geri kaldı. İstekliydi ama hatalar da yapıyor. Gökhan Töre de istekliydi. Takımın oyunu Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi. Uzun süre ayrı kaldı. Adem ve Oğuzhan gibi teknik oyuncular da bu oyun tarzından dolayı silik göründü” açıklamasını yaptı.
"Daha üretken olmamız lazım"
Deneyimli çalıştırıcı, takımın genel olarak iyi olduğunu aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
“Baskılı oyuna cevap veremedik. İlk yarı şut atmadık. Babel’den sonra Quaeresma’yı da alacaktım ama 2-0'dan sonra koptu. Lens daha çalışkan. Larin de çalışkan ama etki konusunda sıkıntılı. Genel olarak herkes iyiydi ama daha üretken olmamız lazım. Gökhan Töre'nin bu konuda desteğe ihtiyacı var. İlk yarı geçişlere cevap veremedik.”
Güneş ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi ile ilgili soruları almak istemediğini belirtirken, "Bana derbiyi sormayın, sadece maç ile ilgili konuşacağım" dedi.
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