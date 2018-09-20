SPOR

Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2018 23:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sarpsrborg karşısında takımının genel olarak iyi olduğunu ifade ederek, daha üretken olmaları gerektiğini vurguladı. Şenol Güneş, derbi ile ilgili yöneltilen soruları ise yanıtlamaktan kaçındı.

Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Norveç ekibi Sarpsborg’u 3-1’lik skorla mağlup eti. Mücadelenin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında Norveç temsilcisine oyunu kabul ettiremediklerini ifade eden Şenol Güneş, “Grupta ilk maçımızı kazanarak başlamak istiyorduk. Düşündüğümüz gibi oldu. İlk yarısı yavaş ve atak sayısı az olan rakibe oyunumuzu kabul ettiremediğimiz bir oyun oynadık. Onların düşündüğü oyuna uygun davrandık. İkinci yarı goller geldi. 3-5 dakika topu rakibe verdik. Gol yemeden kurtaramıyoruz. Eksik olarak pozisyon vermek ve gol yeme hatalarını düzeltmemiz lazım” şeklinde konuştu.

"Oyun tarzımız Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi"

Sarpsborg karşısında Babel ve Quaresma’nın yerine Lens ve Gökhan Töre’ye forma şansı tanıdığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, “Bugün itibariyle daha önce oynayan Quaresma ve Babel’in yerine Lens ve Gökhan Töre oynadı. Lens daha hazır. Sakatlıktan sonra geri kaldı. İstekliydi ama hatalar da yapıyor. Gökhan Töre de istekliydi. Takımın oyunu Gökhan Töre’nin daha etkili olmasını engelledi. Uzun süre ayrı kaldı. Adem ve Oğuzhan gibi teknik oyuncular da bu oyun tarzından dolayı silik göründü” açıklamasını yaptı.

"Daha üretken olmamız lazım"

Deneyimli çalıştırıcı, takımın genel olarak iyi olduğunu aktararak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Baskılı oyuna cevap veremedik. İlk yarı şut atmadık. Babel’den sonra Quaeresma’yı da alacaktım ama 2-0'dan sonra koptu. Lens daha çalışkan. Larin de çalışkan ama etki konusunda sıkıntılı. Genel olarak herkes iyiydi ama daha üretken olmamız lazım. Gökhan Töre'nin bu konuda desteğe ihtiyacı var. İlk yarı geçişlere cevap veremedik.”

Güneş ayrıca, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi ile ilgili soruları almak istemediğini belirtirken, "Bana derbiyi sormayın, sadece maç ile ilgili konuşacağım" dedi.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

UEFA, Galatasaray ile yaptığı sözleşmeyi yeniden incelemeye başladı

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e olay yaratan sözler!

Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!

Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

Şenol Güneş: Bana derbiyi sormayın

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

ÖZET | Beşiktaş 3 - 1 Sarpsborg (UEFA Avrupa Ligi I Grubu)

Beşiktaş'tan Tosic'e taziye mesajı

Beşiktaş'tan Tosic'e taziye mesajı

Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi

Beşiktaş'tan Oliver Giroud hamlesi

Beşiktaş'ta Adriano, Sarpsborg maçında forma giyemeyecek!

Beşiktaş'ta Adriano, Sarpsborg maçında forma giyemeyecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.