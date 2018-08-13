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Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.08.2018 00:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş: Başkan doğru söylüyor, ben çalışanım!

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş maçın ardından beIN Sports’a özel açıklamalar yaptı.

İşte Güneş’in açıklamalarından satır başları:

”Taraftar, takımına sahip çıkıyor. Onlara teşekkür ederim. Bizim için büyük bir itici güç. Onlara en güzel futbolu izletmek istiyoruz. Oyun olarak kazanmayı hak ettik, farklı kazanmamız gerek maçta eksiklerimiz vardı. Rakibi sahasına hapsettik, golleri geç bulduk. Daha erken de atabilirdik. İkinci yarı başlangıçta kontrollü oynadık. Bir de gol yediğimizde panik başladı, savunmaya daha fazla yük bindi. Rakip de daha dirençli oynadı.

Yine net pozisyonlar bulduk ama atamadık. İlk yarıdaki tempolu bir oyun vardı, ikinci yarıda düşüşe geçti. Sahanın zemini pas hatasına sebep verdi. Yediğimiz golde de bu şekilde hata oldu. Maçın tamamında oyuna hakim olan bizdik. İlk yarıdaki tempolu oyuna rağmen ikinci yarıda rakibi oyuna dahil etmemiz bizim eksiğimizdi. Çok pozisyon bulduk ama gole çeviremedik. Oyuncular bütün gayretlerini gösterdi. O kadar pozisyonun karşılığında daha fazla gol atmamız gerekirdi ama rakip de güçlü bir takım. Geçen sezonu kupayla bitirdi, bu sezona da kupayla başladı. İkinci yarıda golü atınca oyunda kalmayı başardılar. Ancak biz 2-1’den sonra 3-4 de yapabilirdik.”

‘BEN ÖLÜMÜNE İŞİMİ YAPARIM’

“Başkan Fikret Orman'ın, Divan Kurulu'nda söyledikleri doğru. Ben bir çalışanım. Buradan kavga çıkmaz. Fikrimi söylerim. Başkana saygısızlık olarak değil. Bu yaşa kadar ben saygısızlık üzerine iş yapmam. Ben ölümüne işimi yaparım.

'EN İYİSİ BİZİM BAŞKAN'

Bu sıkıntı Türkiye’nin sıkıntısı. Gelecek oyuncuya TL verin diyorum hep. Planlama iyi yapılırsa zarar etmezsin. Bu konuda en iyisi bizim başkan. Şimdi de yağcılık yaptı diyecekler.

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