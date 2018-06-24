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Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın başında 4. sezonuna hazırlanan teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde Beşiktaş'ın en istikrarlı çalıştırıcısı oldu.

Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor

Yeni sezona gelecek hafta başlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde siyah-beyazlıların en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlı takımdaki görevine 2015-2016 sezonu başında geçen Güneş, Beşiktaş'ta 4. sezonuna hazırlanıyor. Güneş öncesindeki 20 sezonda teknik direktör konusunda istikrar yakalayamayan Beşiktaş, bu sorunu tecrübeli teknik adamla giderdi. Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde 3 sezonda 2 şampiyonluk yaşadı.

Gordon Milne'e yaklaştı

Siyah-beyazlı ekipte dördüncü sezonuna hazırlanan Şenol Güneş, 6,5 sezon görev yapan İngiliz çalıştırıcı Gordon Milne'e biraz daha yaklaştı. Beşiktaş'taki teknik direktörlük koltuğuna 1987-1988 sezonunda oturan Milne, 1993-1994 sezonunun devre arasında görevinden ayrılmıştı.

Yeni bir unvanın peşinde

Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında rekorlara imza atan Güneş, 2018-2019'un tamamında görev alması halinde siyah-beyazlı takımın başında en fazla lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik adam olacak.

Beşiktaş'ta 6,5 sezon görev alan Milne, 213 lig mücadelesiyle bu kategoride önde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte yaklaşık 4,5 sezon çalışan Sırp teknik direktör Ljubisa Spajic, 147 lig maçına çıktı. Alman teknik adam Christoph Daum 126 ve bir başka Sırp teknik direktör Dorde Milic ise 117 lig mücadelesinde görev yaptı.

Beşiktaş'ın başında şu ana dek 102 karşılaşmada sahada yer alan Şenol Güneş, yeni sezondaki 34 maçta da istikrarını sürdürmesi halinde bu başarısını 136 müsabakaya çıkaracak. Güneş, böylece Beşiktaş'ın başında en çok lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik direktör unvanını alacak.

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