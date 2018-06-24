Şenol Güneş, Beşiktaş'taki istikrarını 4. sezona taşıyor

Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında rekorlara imza atan Güneş, 2018-2019'un tamamında görev alması halinde siyah-beyazlı takımın başında en fazla lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik adam olacak.

Yeni sezona gelecek hafta başlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son dönemde siyah-beyazlıların en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Beşiktaş'ta 6,5 sezon görev alan Milne, 213 lig mücadelesiyle bu kategoride önde bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte yaklaşık 4,5 sezon çalışan Sırp teknik direktör Ljubisa Spajic, 147 lig maçına çıktı. Alman teknik adam Christoph Daum 126 ve bir başka Sırp teknik direktör Dorde Milic ise 117 lig mücadelesinde görev yaptı.

Beşiktaş'ın başında şu ana dek 102 karşılaşmada sahada yer alan Şenol Güneş, yeni sezondaki 34 maçta da istikrarını sürdürmesi halinde bu başarısını 136 müsabakaya çıkaracak. Güneş, böylece Beşiktaş'ın başında en çok lig mücadelesine çıkan üçüncü teknik direktör unvanını alacak.

